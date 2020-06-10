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10 Haziran 2020, Çarşamba
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'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Demba Ba'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti

forması giyen Senegalli golcü 'nın babası yaşamını yitirdi. Yıldız futbolcu ülkesine gidip cenaze törenine katılırsa, 'ye döndüğünde 14 günlük ev karantinasına girebilir.

'in Senegalli yıldızı 'nın acı günü... Turuncu-lacivertli takımın golcü oyuncusu Demba Ba'nın Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, hayata gözlerini yumdu.

Tecrübeli futbolcu, babasının cenazesine katılmak için ülkesi Senegal'e giderse, 'ye döndüğünde ligler başlamış olacak ve 14 gün ev karantinasına girmek zorunda kalabilir.

  1. 10.06.2020
  2. Güncelleme: 10.06.2020 13:20
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