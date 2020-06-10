Demba Ba'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir forması giyen Senegalli golcü Demba Ba'nın babası yaşamını yitirdi. Yıldız futbolcu ülkesine gidip cenaze törenine katılırsa, Türkiye'ye döndüğünde 14 günlük ev karantinasına girebilir.
Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın acı günü... Turuncu-lacivertli takımın golcü oyuncusu Demba Ba'nın Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, hayata gözlerini yumdu.
Tecrübeli futbolcu, babasının cenazesine katılmak için ülkesi Senegal'e giderse, Türkiye'ye döndüğünde ligler başlamış olacak ve 14 gün ev karantinasına girmek zorunda kalabilir.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 13:20
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