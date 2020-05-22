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22 Mayıs 2020, Cuma
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‘21 takım olmaz’

‘21 takım olmaz’

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, küme düşmenin kaldırılması ihtimaliyle ilgili, "Gelecek yılı 21 takımla oynamak gerçekçi değil" ifadesini kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, küme düşmenin kaldırılması ihtimaliyle ilgili konuştu: "Kararı verecek olan 'dir. Bu süreç bazı takımlar içi avantaj olabilir. Avrupa'da böyle bir örnek yok. Gelecek yılı 21 takımla oynamak gerçekçi değil."
  1. 22.5.2020
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