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06 Nisan 2020, Pazartesi
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: Ligin o tarihte başlaması zor

Okan Buruk: Ligin o tarihte başlaması zor

'in başarılı teknik direktörü , liglerin haziranda başlama ihtimaline ilişkin "Haziran başı erken bir ihtimal. Bana göre o tarihte başlaması zor. Haziran ortası ya da temmuzun başını bulabilir" değerlendirmesini yaptı.

Teknik Direktörü , verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden tek takım olan ve ligde de şampiyonluk iddiasını sürdüren turuncu-lacivertlilerin 46 yaşındaki çalıştırıcısının Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle:

"AİLEMLE BOL BOL VAKİT GEÇİRİYORUM"

Ev günleriniz nasıl geçiyor? Hayatınızdan memnun musunuz?

Çok şükür sağlıklıyız. Geçmişe bakıp bir değerlendirme fırsatı bulduk. Hayatımızda neler eksik neler fazla, insan hepsini düşünüyor böyle zamanlarda. Özellikle sağlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Ailem ve oğlumla bol bol vakit geçiriyorum. Oğlum Yiğit televizyondan derslerini takip ediyor. PlayStation oynuyoruz. Bu sıralar menajerlik ve kariyer planlaması oyunlarında ona yardımcı oluyorum. Ayak tenisi oynuyoruz. Hava güzel olursa bahçeye çıkıyoruz.

Mutfağa da giriyor musunuz?

Evet, zaman bol olduğu için yemek yapıyorum. Yapılırken yardım ediyorum. Mutfağı da çok seviyorum. Bunun dışında film izliyoruz, kitap okuyorum. Kısaca evde kalmaktan bir şikayetim yok.

"BANA GÖRE O TARİHTE BAŞLAMASI ZOR"

Liglerin başlangıcı ile ilgili tarihler veriliyor. TFF, haziranda başlayabileceğini söyledi, siz ne düşünüyorsunuz?

Haziran başı erken bir ihtimal. Bana göre o tarihte başlaması zor. Haziran ortası ya da temmuzun başını bulabilir. Arka arkaya 8 maç oynamak, haftada iki karşılaşma üzerinden kısa bir sürede bitirmek oyuncular için risk yaratabilir. Çünkü uzun bir süre hazırlık yapmadıktan sonra idmanlara başlanacak. Ben kendi adıma erken başlamasını isterim ama her gün her şey değişiyor. Kimse net bir şey söyleyemiyor.

Peki temmuz ve ağustos ayı için sizin yorumunuz ne?

Hava sıcaklığı olarak dezavantaj olacağı gerçek. Ama bunu düşünecek durumda da değiliz açıkçası. En gerçekçi şekilde bu sürece adapte olmalıyız. Belki tatil yapamayacağız bu sene. Herkes fedakarlık yapmalı. Belki de sonraki sezonun başlaması ekim ayını bulabilir.

Nisan ve mayısta futbola dönüş ihtimali yok. Ülkesine dönmek isteyen oyuncunuz oldu mu?

Hayır, herkes burada mutlu. Aileleri yanlarında. 'yi seviyorlar. Hiçbir şikayet ve talep olmadı. Bizimle birlikte onlar da bu dönemi atlatmaya çalışıyorlar. Böyle oyunculara sahip olduğum için gerçekten mutluyum. Şu anda hastanede tedavi gören birçok insan var. Başkanımız da tedavi görenlerden biri. En kısa zamanda hastaneden çıkıp bizimle birlikte olacak. Bir kez daha söylüyorum, evde sağlıklı şekilde olmanın kıymetini hepimizin bilmesi gerek.

"4 HAFTA İÇİNDE TAKIM HAZIR HALE GELEBİLİR"

Oyuncularınızla görüşüyor musunuz?

Bir grubumuz var. Her gün düzenli olarak iletişim halindeyiz. Neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Şu ana kadar sıkıntı yaşamadık. Ne olursa olsun oyuncularımızı hazır tutmak zorundayız. Futbolcunun sağlığı ve gücünün yerinde olması şart. Liglerin tarihi kesinleştikten sonra 4 hafta içinde takımı hazır hale getirebiliriz. Biz zaten yarın başlayacakmış gibi oyuncularımızı ruhen motive ediyoruz.

  1. 06.04.2020
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