Başakşehir'den corona virüsüne karşı milli dayanışma kampanyasına büyük destek! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'den kampanyasına büyük destek!

Medipol Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına büyük destek!

Kulübü, Başkan tarafından salgınına karşı başlatılan kampanyasına 2 milyon 14 bin TL bağışta bulundu.

ekiplerinden , Başkan 'ın başlattığı kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıkladı.

TURUNCU-LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

" Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.

  1. 31.03.2020
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