Medipol Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına büyük destek!
Medipol Başakşehir Kulübü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüsü salgınına karşı başlatılan milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL bağışta bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL'lik katkıda bulunacağını açıkladı.
TURUNCU-LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul Başakşehir Kulübü olarak tam destek veriyoruz.
Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
- 31.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir'den milli dayanışma kampanyasına büyük destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.