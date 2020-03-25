Gümüşdağ hastanede - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Gümüşdağ hastanede

Gümüşdağ hastanede

Gümüşdağ hastanede

, Başkan 'ın koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede gözetim altında tutulacağını açıkladı.

Başakşehir Kulübü, Başkan 'ın koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanade gözetim altında tutulacağını açıkladı. Belirtiler sebebiyle yaptırdığı ilk testin negatif çıktığı ifade edildi. İkinci test sonuçlarını bu akşam alacak Gümüşdağ'ın, bu süreye dek koruma amaçlı olarak izolasyon altında tutulacağı bildirildi.
  1. 25.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gümüşdağ hastanede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN