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11 Mart 2020, Çarşamba
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’e İskoç hakem

Başakşehir’e İskoç hakem

'in yarın temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hakemi belli oldu.

'in yarın temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum düdük çalacak.

  1. 11.3.2020
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