Başakşehir’e İskoç hakem

Başakşehir'in yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta, İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum düdük çalacak.