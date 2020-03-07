Göztepe 0-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Demba Ba, 57. dakikada Enzo Crivelli ve 90+3. dakikada İrfan Can ile geldi. Demba Ba, Visca'nın ortasında yaptığı vole vuruşla yılın en güzel gollerinden birine imza attı.



Başakşehir'de Epureanu, karşılaşmanın 84. dakikasında yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı ve Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.



Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 52 yaparken, liderliğini sürdürdü. 3 maçtır 3 puana hasret kalan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.



Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile dev maçta karşı karşıya gelecekken, Göztepe ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, sol çaprazdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni şutunu çekti, top üstten auta çıktı.



17'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Visca'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.



27'nci dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı topa Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.



33'üncü dakikada İrfan'ın ara pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Demba Ba'nın yerden şutundan sonuç gelmedi.



40'ıncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın ortaladığı topa Demba Ba voleyi vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



53'üncü dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in pasında Visca sert vurdu, kaleci Beto topu güçlükle çeldi.



57'nci dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kontratağa kalkan Başakşehir'de Demba Ba'nın pasıyla buluşan Crivelli bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 0-2.



74'üncü dakikada Visca'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Aleksic ortaladı, Leo'nun üzerinden kafayı vuran Demba Ba pozisyondan sonuç alamadı.



83'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında gole giden Jerome'u düşüren Epureanu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



90+3'üncü dakikada kaleci Beto ile karşı karşıya kalan İrfan sonucu belirledi: 3-0.