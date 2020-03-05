Kopenhag maçı şehitler için
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag'la 12 Mart Perşembe evlerindeki Son 16 Turu ilk maçını, şehitlere adadı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag'la 12 Mart Perşembe evlerindeki Son 16 Turu ilk maçını, şehitlere adadı. Gümüşdağ, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, 17 kulüp başkanını ve tüm futbolseverleri davet edeceklerini belirtirken, "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin kırmızı- beyaz tişört yaptırdık. Maç geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak" dedi.
- 5.3.2020
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