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05 Mart 2020, Perşembe
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maçı şehitler için

Kopenhag maçı şehitler için

Başkanı , 'la Perşembe evlerindeki Son 16 Turu ilk maçını, şehitlere adadı.

Başakşehir Başkanı , 'la Perşembe evlerindeki Son 16 Turu ilk maçını, şehitlere adadı. Gümüşdağ, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Başkanı , 17 kulüp başkanını ve tüm futbolseverleri davet edeceklerini belirtirken, "Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin kırmızı- beyaz tişört yaptırdık. Maç geliri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak" dedi.
  1. 5.3.2020
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