Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçını şehitlerimize adıyoruz maça herkesi bekliyoruz!
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kopenhag maçını şehitlerimize adadıklarını söyleyen Gümüşdağ, mücadelenin milli maç havasında geçeceğini herkesi karşılaşmaya beklediğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme ve takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Sözlerine 'Şehitlerimiz için Allah'tan Rahmet diliyorum' diyerek başlayan Gümüşdağ, 12 Mart'ta oynanacak olan Kopenhag maçı öncesi önemli bilgiler paylaştı. İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarından satırbaşları.
KOPENHAG MAÇINI ŞEHİTLERİMİZE ADIYORUZ!
Avrupa arenasında ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İlk 16'ya kaldığımız gece sahada muhteşem bir zafer ama soyunma odasına girdiğimizde 33 tane şehit verdiğimizi öğrendik. Boğazımızda her şey düğümlendi.
Başakşehir-Kopenhag maçını şehitlerimize adıyoruz. Hangi takımı tutuyorsanız tutun, Kopenhag maçına tuttuğunuz takımın formasıyla giyin ancak elinizde Türk bayrağıyla Türkiye'yi desteklemeye gelin.
MİLLİ MAÇ HAVASINDA OLACAK
Bu maç için 17 bin Türk bayrağı ve 17 bin 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı kırmızı-beyaz tişört yaptırdık. Milli maç havasında olacak. Bu maçın geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. 12 Mart gecesi herkesi stadımıza bekliyoruz.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 13:16
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