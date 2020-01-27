Kerim Frei Hollanda ekibine kiralandı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Kerim Frei Hollanda ekibine kiralandı!

ekibine kiralandı!

Kerim Frei Hollanda ekibine kiralandı!

Eridivise ekiplerinden , 'in 26 yaşındaki tecrübeli futbolcusu 'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Bu sezon 'de 3'ü , 3'ü olmak üzere yalnızca 6 karşılaşmaya çıkan , Eredivise ekiplerinden Emmen'e kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

  1. 27.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kerim Frei Hollanda ekibine kiralandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN