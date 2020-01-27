Kerim Frei Hollanda ekibine kiralandı!
Hollanda Eridivise ekiplerinden FC Emmen, Medipol Başakşehir'in 26 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Kerim Frei'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Bu sezon Medipol Başakşehir'de 3'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 6 karşılaşmaya çıkan Kerim Frei, Hollanda Eredivise ekiplerinden Emmen'e kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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