MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 Young Boys | ÖZET - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 | ÖZET

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 3-1 Young Boys | ÖZET

İkinci devre hazırlıklarını ’da sürdüren , kampta yaptığı ikinci ve son hazırlık maçında ekibi ’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Turuncu lacivertli ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadelenin gollerini 10'uncu ve 14'üncü dakikada ile 70'inci dakikada Visca attı. 'un tek sayısı ise 90'ıncı dakikada Ngamakeu'dan penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Turuncu lacivertliler 13 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı son çalışmayla kampı tamamlayacak ve 16.25'te 'a dönecek.

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 11.01.2020 19:34
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