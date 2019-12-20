UEFA'dan skandal ceza! Başakşehir itiraz edecek... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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'dan skandal ceza! itiraz edecek...

UEFA'dan skandal ceza! Başakşehir itiraz edecek...

Avrupa Ligi temsilcilerimizden Medipol 'in son çıktığı mücadelede Kahveci attığı golün ardından asker selamı yaparak sevincini paylaşmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA yine bir skandal karara imza attı. İşte detaylar...

, Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı , "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

Detaylar geliyor...

  1. 20.12.2019
  2. Güncelleme: 20.12.2019 17:18
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