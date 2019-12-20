UEFA'dan skandal ceza! Başakşehir itiraz edecek...
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Medipol Başakşehir'in son çıktığı mücadelede İrfan Can Kahveci attığı golün ardından asker selamı yaparak sevincini paylaşmıştı. Bu sevinç sonrası UEFA yine bir skandal karara imza attı. İşte detaylar...
UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.
Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.
Detaylar geliyor...
- 20.12.2019
- Güncelleme: 20.12.2019 17:18
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
UEFA'dan skandal ceza! Başakşehir itiraz edecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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