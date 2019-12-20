UEFA'dan skandal ceza! Başakşehir itiraz edecek...

UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Bir canlı yayına telefonla bağlanan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

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