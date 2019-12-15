Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1 - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1

: 5 - : 1

Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1

Medipol , Teknik Direktörü 'a karşı bugüne kadar üç farklı takımın başında çıktığı 7 maçın 5'inden galip ayrıldı. Kocaman ise sadece 1 kez gülen taraf oldu.

Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalarak büyük bir başarı elde eden , bu yükselen grafiğini 'in 15. haftasında sahasında oynayacağı mücadelesinden üç puanla ayrılarak sürdürmek istiyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve düşme potasının bir basamak üstünde bulunan Konya ekibi ise bu kötü gidişatına deplasmanında dur demek istiyor.

BURUK'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Zirve ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor arasında oynanacak bu zorlu müsabaka iki teknik adam arasındaki sekizinci karşılaşma olacak. Turuncu-lacivertlilerin teknik adamı , Akhisarspor, Rizespor ve ile 'ın takımlarına karşı 7 defa rakip oldu. ve Konyaspor ile Buruk'a karşı çıktığı maçların 5'inden mağlup ayrılan Kocaman, 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

OKAN BURUK VE AYKUT KOCAMAN'IN TAKIMLARI ARASINDAKİ MAÇLAR ŞÖYLE:

2018-2019
Konyaspor: 0 - Rizespor: 2

2017-2018
Akhisaspor: 3 - Fenerbahçe: 2 ()
Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3
Akhisaspor: 1 - Fenerbahçe: 0

2016-2017
Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 3

2014-2015
Konyaspor: 2 - Gaziantepspor: 0
Gaziantepspor: 1 - Konyaspor: 1

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: 5 - Aykut Kocaman: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN