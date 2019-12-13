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13 Aralık 2019, Cuma
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Kupası'nı da böyle almıştık

UEFA Kupası'nı da böyle almıştık

'in tarihi başarısı sonrası konuşan , 'ın Kupası'nı kazandığı sezon Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı yenerek UEFA'ya kaldıkları maça atıfta bulundu.

, maç sonu "Böyle bir başarıya ihtiyaç vardı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Ülke puanı için gruptan çıkmak çok değerliydi. 'yı kazandığımızda da son dakikalarda Milan'a attığımız golle içeride kalmıştık. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olarak da olur" dedi.

  1. 13.12.2019
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