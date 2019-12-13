UEFA Kupası'nı da böyle almıştık

Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu "Böyle bir başarıya ihtiyaç vardı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Ülke puanı için gruptan çıkmak çok değerliydi. UEFA'yı kazandığımızda da son dakikalarda Milan'a attığımız golle içeride kalmıştık. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olarak da olur" dedi.