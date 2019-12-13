UEFA Kupası'nı da böyle almıştık
Medipol Başakşehir'in tarihi başarısı sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı sezon Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı yenerek UEFA'ya kaldıkları maça atıfta bulundu.
Teknik direktör Okan Buruk, maç sonu "Böyle bir başarıya ihtiyaç vardı. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. Ülke puanı için gruptan çıkmak çok değerliydi. UEFA'yı kazandığımızda da son dakikalarda Milan'a attığımız golle içeride kalmıştık. Futbolcu olarak bu başarıları kazandım, inşallah teknik adam olarak da olur" dedi.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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