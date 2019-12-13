Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü 'den

Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den

Deplasmanda 'ı mağlup ederek 'nde Son 'na kalan Medipol , aynı zamanda bu sezon Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı 24 maçta elde ettiği 4 galibiyetin 3'ünü alan takım oldu.

J Grubu son maçında , son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi 'ı 2-1 yenerek yoluna Son 'nda devam etmeye hak kazandı. , ve 'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, 'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı.

KULÜP TARİHİNDE İLK
Mönchengladbach'ı mağlup ederek gruptan 10 puanla lider şekilde çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. ekibi, son olarak 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'in olduğu C Grubu'nda mücadele etmiş ancak 8 puanla üçüncü sırada kalarak bu defteri kapamıştı.
Başakşehir, Avrupa'da ilk defa tur geçme sevincini ise 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka'yı saf dışı bırakarak Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nu geçerek yaşamıştı.

4 GALİBİYETİN 3'Ü BAŞAKŞEHİR'DEN
2019-2020 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Bu 4 takım arasında tek başarılı ekip ise Medipol Başakşehir oldu.
Söz konusu takımlar, Avrupa'da toplamda 24 maça çıkarak 4 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 3'ü Başakşehir'den geldi. 'un öğrencileri, grubunda Wolfsberger'i iki maçta, Mönchengladbach'ı da 'da yenerek 3 kez galip gelme sevinci yaşadı.
Turuncu-lacivertli takım, J Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada rakip filelere 7 gol bırakırken, ağlarında ise 9 gol gördü.
Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir
3 galibiyet
1 beraberlik
2 mağlubiyet

Beşiktaş
1 galibiyet
5 mağlubiyet

Galatasaray
2 beraberlik
4 mağlubiyet

Trabzonspor
1 beraberlik
5 mağlubiyet

  1. 13.12.2019
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