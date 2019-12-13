Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı.



KULÜP TARİHİNDE İLK

Mönchengladbach'ı mağlup ederek gruptan 10 puanla lider şekilde çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, son olarak 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'in olduğu C Grubu'nda mücadele etmiş ancak 8 puanla üçüncü sırada kalarak bu defteri kapamıştı.

Başakşehir, Avrupa'da ilk defa tur geçme sevincini ise 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka'yı saf dışı bırakarak Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nu geçerek yaşamıştı.



4 GALİBİYETİN 3'Ü BAŞAKŞEHİR'DEN

2019-2020 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Bu 4 takım arasında tek başarılı ekip ise Medipol Başakşehir oldu.

Söz konusu takımlar, Avrupa'da toplamda 24 maça çıkarak 4 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 3'ü Başakşehir'den geldi. Okan Buruk'un öğrencileri, grubunda Wolfsberger'i iki maçta, Mönchengladbach'ı da Almanya'da yenerek 3 kez galip gelme sevinci yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım, J Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada rakip filelere 7 gol bırakırken, ağlarında ise 9 gol gördü.

Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:



Başakşehir

3 galibiyet

1 beraberlik

2 mağlubiyet



Beşiktaş

1 galibiyet

5 mağlubiyet



Galatasaray

2 beraberlik

4 mağlubiyet



Trabzonspor

1 beraberlik

5 mağlubiyet