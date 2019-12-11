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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Medipol Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı için Almanya'da

Avrupa Ligi J Grubu altıncı ve son haftasında yarın temsilcisi 'a konuk olacak , Düsseldorf kentine geldi.

Düsseldorf Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli kafile, havalimanından Mönchengladbach kentinde kalacakları otele geçti. Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü asbaşkanları Mesut Altan ve Mustafa Saral da yer aldı.

Sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, , , Robinho ve Uğur Uçar ile isimleri listesinde yer almayan ve kafilede bulunmuyor. Turuncu-lacivertli kafilede, , , Junior Caiçara, , Carlos Ponck, Mert Çelik, Gael Clichy, Aziz Eraltay, , İrfancan Kahveci, Okechukwu Azubuike, Daniel Aleksic, Berkay Özcan, Edin Visca, Eljero Elia, , Enzo Crivelli ve Muhammet Arslantaş yer aldı.

, maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Borussia Park'ta akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 11.12.2019
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