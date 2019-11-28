Roma'yı yak turu kap
Avrupa’daki gururumuz turuncu-lacivertliler, İstanbul’daki tarihi maçta eski futbolcusu Cengiz’in de oynadığı Roma’yı yenerse gruptan çıkıyor. İşte her iki takımında zorlu maçta sahaya çıkması beklenen 11'ler...
Başakşehir , Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında bugün İtalyan devi Roma'yı ağırlıyor. Grupta lider durumdaki temsilcimiz Son 32 turuna çıkmak için İtalyanlarla tarihi bir maça çıkacak. Roma, aynı puana sahip M'Gladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla 3. sırada. İtalya'daki ilk karşılaşmayı 4-0 kaybeden Başakşehir, kazanırsa son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.
CENGİZ VAR MERT YOK
Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmandaki Galatasaray galibiyetinin de verdiği moralle Roma'nın karşısına çıkacak. Öte yandan Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Cengiz Ünder eski takımına rakip olacak. UEFA listesine alınmayan diğer lejyonerimiz Mert Çetin ise yok. Turuncu-lacivertlilerde ise listede olmayan Gökhan İnler ve Kerim Frei'in yanı sıra sakat Aleksic forma giyemeyecek.
"BİZ DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan Corriere dello Sport gazetesine iddialı konuştu. Buruk, "İlk maça göre daha güçlüyüz, sakatlarımız iyileşti. Roma ile mücadele etmek için hazırız. Biz, hak ettiğimiz üzere grupta ilk sıradayız" ifadelerini kullandı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir 11'i: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
Roma 11'i: Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Dzeko
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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