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28 Kasım 2019, Perşembe
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'yı yak turu kap

Roma'yı yak turu kap

Avrupa’daki gururumuz turuncu-lacivertliler, ’daki tarihi maçta eski futbolcusu Cengiz’in de oynadığı ’yı yenerse gruptan çıkıyor. İşte her iki takımında zorlu maçta sahaya çıkması beklenen 11'ler...

, Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında bugün İtalyan devi 'yı ağırlıyor. Grupta lider durumdaki temsilcimiz Son 32 turuna çıkmak için İtalyanlarla tarihi bir maça çıkacak. Roma, aynı puana sahip M'Gladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla 3. sırada. 'daki ilk karşılaşmayı 4-0 kaybeden Başakşehir, kazanırsa son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Okan Buruk: 

CENGİZ VAR MERT YOK

Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmandaki galibiyetinin de verdiği moralle Roma'nın karşısına çıkacak. Öte yandan Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan eski takımına rakip olacak. listesine alınmayan diğer lejyonerimiz ise yok. Turuncu-lacivertlilerde ise listede olmayan ve 'in yanı sıra sakat Aleksic forma giyemeyecek.

"BİZ DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan Corriere dello Sport gazetesine iddialı konuştu. Buruk, "İlk maça göre daha güçlüyüz, sakatlarımız iyileşti. Roma ile mücadele etmek için hazırız. Biz, hak ettiğimiz üzere grupta ilk sıradayız" ifadelerini kullandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir 11'i: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli

Roma 11'i: Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

  1. 28.11.2019
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