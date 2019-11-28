Pellegrini’nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı
Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak adli işlem uyguladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.
Başından hafif yaralanan Pellegrini tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Olay ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, stadyumun Güneybatı üst kısmından yabancı maddeyi attığı tespit edilen Y.Y. (37) ve M.A. (32) isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Y.Y.'nin kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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