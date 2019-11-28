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28 Kasım 2019, Perşembe
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Pellegrini’nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı

Pellegrini’nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında ekibinde forma giyen 'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak uyguladı.

Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde ekibi futbolcusu 'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı.

Başından hafif yaralanan Pellegrini tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Olay ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, stadyumun Güneybatı üst kısmından yabancı maddeyi attığı tespit edilen Y.Y. (37) ve M.A. (32) isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Y.Y.'nin kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten uygulandı.

  1. 29.11.2019
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