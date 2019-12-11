Okan Buruk: "Gruptan çıkmak istiyoruz" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Okan Buruk: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

Okan Buruk: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

Başakşehir zorlu maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach maçını kazanarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında , yarın deplasmanda Alman ekibi ile kritik bir mücadele oynayacak. Karşılaşma öncesi Teknik Direktör , genç oyuncu ile Borussia Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, tek amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu söyleyerek, "Rakibimizin beraberliği korumak için oynayacağını düşünmüyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. Tek hedefimiz bu maçı kazanarak gruptan çıkan takım olmak" dedi.

"ALMANYA'NIN LİDERİ"

Çok iyi bir takıma karşı mücadele vereceklerini ifade eden Buruk, "Hem formu hem de oyuncu kalitesiyle 'nın lideri. Bunu da hak eden bir takım. Bu takıma karşı birebir önlem almak çok zor ama biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip analizini doğru bir şekilde yaptık. Hangi 11'le çıkacaklarını bilmiyoruz, bu benim için bir soru işareti. Duran toplardan ve geçiş oyunundan Almanya'da da çok gol atan bir takım. Önlemlerimizi alacağız sadece önlem almak yetmiyor, kendi oyunumuzu da en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz" diye konuştu.

BERKAY ÖZCAN DA AÇIKLAMADA BULUNDU

Başakşehir'in genç futbolcusu Berkay Özcan da kazanmaya geldiklerini belirterek, "Yarın turu atlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve inşallah 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 12.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okan Buruk: "Gruptan çıkmak istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN