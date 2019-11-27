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27 Kasım 2019, Çarşamba
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açıklamalarda bulundu

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu

Medipol , Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Roma maçı öncesinde Edin Visca ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Medipol , Edin Visca ile birlikte Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Roma maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları:

"Türkiye misafirperverlik anlamında dünyanın en iyileri arasındadır. Kendimizden çok ülkemize gelen insanları düşünürüz. Aynı şey Roma takımı ve Romalı sporseverler için de geçerli. Türkiye için önemli olduğunu söylememin nedeni ülke puanı, sportif anlamda önemli."

"Yarın rekor kırmayı düşünüyoruz. Bu zamana kadar birçok maçta çok seyircimiz olmuştur ama yarın tribünlerin tamamen dolu olacağını, bizi desteklemeye gelen çok fazla insan olacağını düşünüyoruz."

"Şu anda ülke takımlarımız arasında Avrupa'da en yüksek şansa sahip takımız. O yüzden diğer takım taraftarlarımızın da gelerek bize destek vereceklerini düşünüyoruz."

"Kadrolar her zaman tartışılır, biz kafamızda bazı şeyleri yaşarız, siz TV başında bazı şeyleri düşünürsünüz. Taktiksel anlamda bakınca Milli Takım da Fransa deplasmanında 3 ön liberoyla çıktı, Mahmut da üçlüden biriydi. Maç berabere bitince hepimiz alkışladık."

"Tabii ki taktiksel olarak maça başladığınız 11'i değil devamını da düşünürsünüz. Bizim Galatasaray maçındaki düşüncemiz, rakibimiz 3 stoper çıkınca biz de 3 ön libero ile çıktık, bizi yazdınız ama 3 stoperi yazmadınız."

"Galatasaray 3 stoper, 3 orta saha 2 forvet ile 8 merkez oyuncuyla çıktığı için buna göre kurguladık oyunu. İlk yarı atan, ikinci yarı yiyen bir takım olduğu için buna göre taktik yaptık ve sonuçta 41 maç sonra mağlup etmeyi başardık."

Visca'nın açıklamaları:

"Maça hazırız. Tabi ki Roma çok güçlü bir takım. Biz de son haftalarda çok formdayız. Ligde ve Avrupa'da çok iyi performanslar sergiledik. Roma'yı yenmek istiyoruz. Başakşehir ile tarih yazmak istiyoruz."

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 18:19
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