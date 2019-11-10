MAÇ SONUCU M. Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü Enzo Crivelli'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetti.
Karşılaşmanın 10. dakikasında ev sahibi ekip, Enzo Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
Dakikalar 77'yi gösterirken sahneye tekrar Crivelli çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.
87. dakikada konuk ekipte Aydın Karabulut, farkı 1'e indiren golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 21:14
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
MAÇ SONUCU M. Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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