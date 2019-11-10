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10 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Medipol Başakşehir Haberleri MAÇ SONUCU M. Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü

MAÇ SONUCU M. Başakşehir 2-1

MAÇ SONUCU M. Başakşehir 2-1 MKE Ankaragücü

'in 11. haftasında , sahasında 'nü Enzo Crivelli'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 11. haftasında , 'nü konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında ev sahibi ekip, Enzo Crivelli'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

Dakikalar 77'yi gösterirken sahneye tekrar Crivelli çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

87. dakikada konuk ekipte Aydın Karabulut, farkı 1'e indiren golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 21:14
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