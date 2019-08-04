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04 Ağustos 2019, Pazar
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İsrailli atandı

İsrailli atandı

'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem yönetecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Başakşehir-Olimpiakos maçını İsrailli hakem yönetecek. 7 Ağustos'ta Fatih Terim Stadı'nda 20.45'te başlayacak karşılaşmada Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. 4. hakem ise Eitan Shmuelevitz olacak.

  1. 4.8.2019
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