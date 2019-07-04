Okechukwu Azubuike transferi tamam! Son dakika haberleri...

Medipol Başakşehir'de son dakika transfer gelişmesi... Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre; 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Mısır kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.

Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Azubuike, Medipol Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak.

Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor formasını giymişti.

OKECHUKWU AZUBUIKE KİMDİR?

Azubuike Godson Okechukwu, 19 Nisan 1997 tarihinde Nijerya'nın Katsina kentinde dünyaya geldi. Niger Tornadoes kulübünde profesyonel olan Azubuike, oradan bir başka Nijerya ekibi Bayelsa'ya transfer oldu. Genç orta saha, Bayelsa'dan Yeni Malatyaspor'a geçerek Türkiye'ye ilk kez gelmiş oldu.

2015'ten 2018'e kadar Malatya ekibinin formasını giyen Azubuike, 2 milyon Euro bonservis karşılığında Mısır takımı Pyramids'in yolunu tuttu. 2018/19 sezonu ocak ayı transfer döneminde Rizespor'a kiralık olarak gelen Nijeryalı oyuncu, burada gösterdiği oyunla Beşiktaş'ın radarına girdi. Merkez orta sahada oyununun iki yönünü birden oynama özelliğine sahip olan Azubuike, enerjisiyle oyuna ağırlığını koyabilen bir isim.