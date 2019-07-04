Okechukwu Azubuike transferi tamam! Son dakika haberleri... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Okechukwu Azubuike transferi tamam! Son dakika haberleri...

transferi tamam! Son dakika haberleri...

Okechukwu Azubuike transferi tamam! Son dakika haberleri...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu iddia edilen transferinde son dakika... Nijeryalı futbolcu, ile anlaşma sağladı. Turuncu mavililer, Azubuike transferi için kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki oyuncu İstanbul'a gelecek ve yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

'de son dakika gelişmesi... Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre; 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Mısır kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.

Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Azubuike, Medipol Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak.

Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor formasını giymişti.

OKECHUKWU AZUBUIKE KİMDİR?

Azubuike Godson Okechukwu, 19 Nisan 1997 tarihinde Nijerya'nın Katsina kentinde dünyaya geldi. Niger Tornadoes kulübünde profesyonel olan Azubuike, oradan bir başka Nijerya ekibi Bayelsa'ya transfer oldu. Genç orta saha, Bayelsa'dan Yeni Malatyaspor'a geçerek Türkiye'ye ilk kez gelmiş oldu.

2015'ten 2018'e kadar Malatya ekibinin formasını giyen Azubuike, 2 milyon Euro bonservis karşılığında Mısır takımı Pyramids'in yolunu tuttu. 2018/19 sezonu ocak ayı transfer döneminde Rizespor'a kiralık olarak gelen Nijeryalı oyuncu, burada gösterdiği oyunla Beşiktaş'ın radarına girdi. Merkez orta sahada oyununun iki yönünü birden oynama özelliğine sahip olan Azubuike, enerjisiyle oyuna ağırlığını koyabilen bir isim.

Umut Güner istifa etti mi? Canlı yayında açıkladı! | Video haber

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 13:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okechukwu Azubuike transferi tamam! Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN