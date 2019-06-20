Başakşehir'de Kudriashov ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Başakşehir'de Kudriashov ve ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Kudriashov ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz sezonu 'ın hemen ardından 2.sırada tamamlayan 'de Adebayor ve Bajic'ten sonra 2 ayrılık daha gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler ve Kudriashov ile yollarını ayırdığını açıkladı.

'de transfer operasyonu başladı. Geçtiğimiz sezon 8 puan farkla öndeyken rakibi 'a şampiyonluğu kaptıran turuncu-lacivertliler, takımda değiişkliğe gidiyor. 'da çok iyi bir sezonu geride bırakan 'a takımı emanet eden Başakşehir, kadro mühendisliğine başladı.

Togolü santrfor ve Riyad Bajic ile yollarını ayıran ekibi 2 oyuncu ile daha vedalaştı. Medipol Başakşehir deneyimli stoper ve sol bek Kudriashov ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir'de Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı | Video haber

  1. 20.06.2019
  2. Güncelleme: 20.06.2019 19:41
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