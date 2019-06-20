Başakşehir'de Kudriashov ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'ın hemen ardından 2.sırada tamamlayan Medipol Başakşehir'de Adebayor ve Bajic'ten sonra 2 ayrılık daha gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler Serdar Taşçı ve Kudriashov ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Medipol Başakşehir'de transfer operasyonu başladı. Geçtiğimiz sezon 8 puan farkla öndeyken rakibi Galatasaray'a şampiyonluğu kaptıran turuncu-lacivertliler, takımda değiişkliğe gidiyor. Çaykur Rizespor'da çok iyi bir sezonu geride bırakan Okan Buruk'a takımı emanet eden Başakşehir, kadro mühendisliğine başladı.
Togolü santrfor Emmanuel Adebayor ve Riyad Bajic ile yollarını ayıran İstanbul ekibi 2 oyuncu ile daha vedalaştı. Medipol Başakşehir deneyimli stoper Serdar Taşçı ve sol bek Kudriashov ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
- 20.06.2019
- Güncelleme: 20.06.2019 19:41
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Abdülkadir Ömür zirvede
Toplam 1
Yorum
erkan iki gündür 200 den fazla oy gönderdim. ancak aynı bilgisayardan bieden fazla oy gönderimini kabul ediyor mu emin değilim inşallah boşa gitme
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Süper bir yetenek
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Şımdı sıra Ahmet’te
Toplam 2
Yorum
İlyas Mutlaka alınması gereken bir futbolcu
Başakşehir'de Kudriashov ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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