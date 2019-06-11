Okan Buruk'un imza töreninde açıklandı! Medipol Başakşehir'de 3 ayrılık birden Son dakika haberleri

İşte imza töreninden Gümüşdağ ve Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Okan Buruk'a çok inanıyoruz. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu beraber kazanacağız. Kendisi uzun yıllardır tanıdığım, bildiğim ve güvendiğim bir dostumdur."

"6. yılımızdayız. 6. yılımızda kulüpte olan değişiklikler de var. Değişmeyen şeyler de var. Değişmeyen şey; istikrarımız. Bugün, aramıza teknik direktörümüz sayın Okan Buruk katıldı."

"Başakşehir 5 yıldır zirveye oynuyor. Takımımız bu halini koruyacak. Sözleşmesi biten oyuncularımız dışında kimseyi vermeyi düşünmüyoruz."





GÜMÜŞDAĞ, 3 İSMİ AÇIKLADI

"Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncularla sözleşmemiz bitti. Bu isimlerle devam etme düşüncemiz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı da satmayı düşünmüyoruz."

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI...

"Beni bu göreve layık gördükleri için başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için çok önemliydi."

"Hedeflerimiz büyük. Elimizdeki mevcut kadroyla hedeflerimizi sürdüreceğiz."

"Takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız. Abdullah Avcı'ya da böyle bir takım oluşturduğu için teşekkür ederim."



