Göksel Gümüşdağ: "Mahmut, Visca ve İrfan Can takımda kalacak"
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Okan Buruk için düzenlenen imza töreni sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Mahmut Tekdemir, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin takımda kalacaklarını açıkladı.
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