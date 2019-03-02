Demirören’e teşekkür mesajı
Lider Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören'e Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
- 2.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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