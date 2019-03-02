Demirören’e teşekkür mesajı
02 Mart 2019, Cumartesi
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Demirören’e teşekkür mesajı

Demirören’e teşekkür mesajı

Lider 'in Başkanı , başkanlığından istifa eden 'e Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Başkan , kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, yayın ihalesi ve VAR konusundaki hizmetleri nedeniyle 'e teşekkür etti.
  1. 2.3.2019
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