Başakşehir Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.