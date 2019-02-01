Başakşehir Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı
01 Şubat 2019, Cuma
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'yi 'ya kiraladı

Başakşehir Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı

'de lider durumda bulunan Medipol , orta saha oyuncusu 'yi İsrail ekibi 'ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

  1. 1.2.2019 21:17
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