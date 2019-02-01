Başakşehir Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei'yi İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
- 1.2.2019 21:17
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Başakşehir Kerim Frei'yi Maccabi Haifa'ya kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.