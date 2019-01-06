Serdar Taşçı bombası!

Süper Lig'de en yakın rakiplerine 6 puan fark atarak ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir, ara transferde de atağa kalktı. İlk olarak Sivasspor'un Brezilyalı yıldızI Robinho'yu renklerine bağlayan Bozbaykuşlar, Al Ittihad takımına giden Da Costa'nın boşluğunu da Serdar Taşçı ile doldurdu. Almanya'da yetişen ve son olarak Spartak Moskova forması giyen gurbetçi stoper ile 1.5 yıl için anlaşıldı.



35 NUMARAYI GİYECEK



Almanya'da Stuttgart altyapısından yetişen Serdar Taşçı, Bayern Münih'teki başarılı kariyeri sonrası Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Sezon başında serbest kalan Türk asıllı Alman stoper, Süper Lig'in ikinci yarısında 35 numaralı Başakşehir forması giyecek. Bundesliga'da 184 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Taşçı, Rusya'da ise forma giydiği 74 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.