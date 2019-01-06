Serdar Taşçı bombası!
06 Ocak 2019, Pazar
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bombası!

Serdar Taşçı bombası!

Süper Lig’in lideri, Robinho’dan sonra ’yı da renklerine bağlayarak ara transfer hamlesini sürdürdü. ’nın 31 yaşındaki Türk stoperi ile 1.5 yıllık anlaşarak formayı da giydirdi.

Süper Lig'de en yakın rakiplerine 6 puan fark atarak ilk yarıyı zirvede bitiren , ara transferde de atağa kalktı. İlk olarak 'un Brezilyalı yıldızI Robinho'yu renklerine bağlayan Bozbaykuşlar, Al Ittihad takımına giden Da Costa'nın boşluğunu da ile doldurdu. Almanya'da yetişen ve son olarak forması giyen gurbetçi stoper ile 1.5 yıl için anlaşıldı.

35 NUMARAYI GİYECEK

Almanya'da Stuttgart altyapısından yetişen Serdar Taşçı, 'teki başarılı kariyeri sonrası Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. Sezon başında serbest kalan Türk asıllı Alman stoper, Süper Lig'in ikinci yarısında 35 numaralı Başakşehir forması giyecek. Bundesliga'da 184 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Taşçı, Rusya'da ise forma giydiği 74 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

  1. 6.1.2019
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