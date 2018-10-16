Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıktı
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'de antrenmana çıktı

    <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'de <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> antrenmana çıktı

    , 'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcu da yer aldı.

    Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alan oyunu ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

    , maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


    1. 16.10.2018 17:43
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