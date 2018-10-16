Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıktı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcu Arda Turan da yer aldı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından dar alan oyunu ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 16.10.2018 17:43
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 7
Yorum
mahmut çerez parası arda için tek kelimeyle komik ceza
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 7
Yorum
Murat Ne kaaa büyük bi ceza vermiş...
Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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