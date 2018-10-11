Skandal iddia – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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HEPSİ
    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Skandal iddia

    Skandal iddia

    ’ın arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında eşine laf attığı için kendisini uyaran ünlü şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdığı ileri sürüldü.

    Son dönemde futbolundan çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen , kavgaya karıştı. Bu sezon devam eden cezası nedeniyle 'de ilk 8 haftada forma giymeyen Arda, gece kulübünde olay çıkardı. Milli futbolcunun arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine laf attığı iddia edilirken, daha sonra ortamın gerildiği belirtildi. Berkay'ın bu durumu öğrendikten sonra konuşmak istediği 31 yaşındaki futbolcudan yumruk yediği ve burnunun kırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi. Arda'nın yanına silah alıp, hastaneye gittiği ve Berkay'a, "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanın" dediiği öne sürüldü.

    'NAMUS KONUSU DEĞİL'
    İddia edilen olayların ardından tepki çeken , sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan bir şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    1. 11.10.2018
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