Skandal iddia

Son dönemde futbolundan çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Arda Turan, kavgaya karıştı. Bu sezon devam eden cezası nedeniyle Süper Lig'de ilk 8 haftada forma giymeyen Arda, gece kulübünde olay çıkardı. Milli futbolcunun arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine laf attığı iddia edilirken, daha sonra ortamın gerildiği belirtildi. Berkay'ın bu durumu öğrendikten sonra konuşmak istediği 31 yaşındaki futbolcudan yumruk yediği ve burnunun kırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi. Arda'nın yanına silah alıp, hastaneye gittiği ve Berkay'a, "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanın" dediiği öne sürüldü.



'NAMUS KONUSU DEĞİL'

İddia edilen olayların ardından tepki çeken Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan bir şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.