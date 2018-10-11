Skandal iddia
Arda Turan’ın arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında eşine laf attığı için kendisini uyaran ünlü şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdığı ileri sürüldü.
Son dönemde futbolundan çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Arda Turan, kavgaya karıştı. Bu sezon devam eden cezası nedeniyle Süper Lig'de ilk 8 haftada forma giymeyen Arda, gece kulübünde olay çıkardı. Milli futbolcunun arkadaşlarıyla birlikte gittiği eğlence mekanında şarkıcı Berkay'ın eşine laf attığı iddia edilirken, daha sonra ortamın gerildiği belirtildi. Berkay'ın bu durumu öğrendikten sonra konuşmak istediği 31 yaşındaki futbolcudan yumruk yediği ve burnunun kırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde yeni bir gelişme yaşandığı ifade edildi. Arda'nın yanına silah alıp, hastaneye gittiği ve Berkay'a, "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanın" dediiği öne sürüldü.
'NAMUS KONUSU DEĞİL'
İddia edilen olayların ardından tepki çeken Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldız futbolcu, "İzin günümde arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda yaşadığımız tartışmanın sebebi bir namus konusu gibi haberleştiriliyor. Basit bir tartışma yaşanmıştır. Doğrudur ama sebebi anlatılan bir şekilde değildir. Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Her iki tarafa da geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
- 11.10.2018
-
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
-
Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
-
Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Skandal iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.