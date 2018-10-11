Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    hakkında soruşturma başlatıldı

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a> hakkında soruşturma başlatıldı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü futbolcu ve şarkıcı arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. ’ın eşinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ’ın ifadesine başvurulabileceği öğrenildi.

    Ünlü futbolcu 'ın Emirgan'da bir eğlence mekanında şarkıcı ile kavga ederek burnunu kırdığı iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

    Edinilen bilgiye göre, şarkıcı 'ın eşinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Olayı araştıran savcılığın önümüzdeki günlerde 'ı ifadeye çağırabileceği öğrenildi.

    1. 11.10.2018 11:40
    2. Güncelleme: 11.10.2018 11:48
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