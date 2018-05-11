Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı
Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.
Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.
- 11.5.2018 18:28
- Güncelleme: 11.5.2018 18:29
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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