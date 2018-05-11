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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'ın babası hastaneye kaldırıldı

    Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı

    'ın babası öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan 'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

    'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

    1. 11.5.2018 18:28
    2. Güncelleme: 11.5.2018 18:29
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