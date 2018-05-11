Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı

Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.