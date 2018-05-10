Antalyaspor ile Başakşehir Süper Lig’de 16. randevuda
Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 de yenilgi alarak 38 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Antalyaspor ile Medipol Başakşehir ilk kez 2002-2003 yılında Spor Toto 1. Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 2-1 galip tamamladı.
?Antalyaspor ile Başakşehir, Spor Toto 1. Lig'de 8, Spor Toto Süper Lig'de 15 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası'nda olmak üzere toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşılaşırken mücadeleden Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrılmıştı.
ANTALYA'DA GALİBİYETLER EŞİT
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya'da Süper Lig'de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5'er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.
ANTALYASPOR 25, BAŞAKŞEHİR 33 GOL ATTI
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 25 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 33 gol ile karşılık verdi.
EN FARKLI GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maçta en farklı skoru 4-0 ile 2011-2012 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Medipol Başakşehir elde etti. İstanbul ekibine 4 farklı galibiyeti Eren Aydın, Doka, Tevfik Köse ve Edin Visca attığı gollerle getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan 3-2'lik maçlar ve bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan 4-1'lik skorlar oldu. Toplamda 5 golün atıldığı bu 3 maç aralarında oynanan ve en çok golün atıldığı maçlar olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK 1-0 VE 2-1'LİK SKORLAR
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 7 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-1, 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1'er maçta, 2-2, 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.
ANTALYASPOR'DA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
3 OYUNCU SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK
Antalyaspor'da hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.
GOL UMUDU DENİZ KADAH VE DOUKARA
Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 32 hafta sonunda attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle Deniz Kadah, M. Başakşehir maçında takımın gol silahı olacak. Devre arasında Osmanlıspor'dan kadroya katılan, attığı 5 golün yanı sıra yaptığı 5 asistle takımına puanlar kazandıran Doukara da takımın gol umudu olacak.
BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK
Süper Lig'de 4. Sırada yer alan M. Başakşehir'de ise Antalyaspor maçında kırmızı kart cezaları bulunan Mossoro ve Arda Turan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'den yoksun maça çıkacak. Kerim Frei ise, maçta oynaması ve sarı kart görmesi halinde son hafta Başakşehir'in sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11
Antalyaspor'un Medipol Başakşehir karşısında şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:
"Boffin, Celutska, Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş, Vainqueur, Maicon, Hakan Özmert, Deniz Kadah ve Doukara."
- 10.5.2018 17:35
-
Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
-
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
-
Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
Antalyaspor ile Başakşehir Süper Lig’de 16. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.