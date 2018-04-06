Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    : Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız

    Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız

    'in 28. haftasında ağırladığı Evkur 'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü , oyun planına sadık kalıp, fazla pozisyon vermeyerek galip gelmelerinin önemli olduğunu söyledi.

    Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada takım savunmasını iyi yapan ve direkt oyunu doğru oynayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

    "Evkur , düşen toplarda etkili olup, kenar ortalardan gol bulan bir takım. Rakibin orta sahası 18. dakikaya kadar 1-2 düzenindeydi. Golden sonra ise 2-1 gibi oynamaya başladılar. Maçta bir ara yüzde 78 topa sahip olma oranıyla oynadık. Mahmut'a bunun için stoperde görev verdik. Rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Bu tip takımları oyunun yönünü değiştiren organizasyonlarla çözebilirsin. Böyle haftalarda oyun planına sadık kalıp, fazla pozisyon vermeden kazanmak önemli."

    , ligde gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda yapacakları karşılaşma hakkındaki bir soruya karşılık, "Yüz senelik kulüplerle, şampiyon kültürüne sahip takımlarla yarışabilmek harika. Bunun keyfini çıkarıyoruz. Galatasaray maçını kazansak da kaybetsek de duruşumuz değişmeyecek. Lige keyif katıyoruz. Türk futboluna bir şeyler katabilmek önemli. Galatasaray maçında fair play ruhunda ve coşkulu bir oyun oynanmasını diliyorum. Umarım bunun karşılığını biz alırız." ifadelerini kullandı.

    Son olarak turuncu-lacivertli taraftarlar hakkında da görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, "Bir tribünün cezalı olmasına rağmen maça 7-8 bin seyirci geldi. Seyirci sayımızda artış var. Bu, bize güç veriyor. Bunun gelecek haftalarda da devamını bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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