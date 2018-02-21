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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Otoşov!

    Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Arda Turan, gaz kesmiyor. Geçtiğimiz gün 300 bin euro'luk Mercedes'i ile görüntülenen Turan, oto şovunu önceki akşam da 550 bin euro değerindeki Bentley cipiyle sürdürdü.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:16
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