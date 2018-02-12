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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Emre yoksa Gökhan var

    Emre yoksa Gökhan var
    Abdullah Avcı, kart cezalısı Emre Belözoğlu'nun yokluğunda ilk 11'de Gökhan İnler'e şans verdi. karşılaşmasının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Emre'nin yokluğunda Avcı, orta sahanın ortasında Mahmut Tekdemir ile ikilisini görevlendirdi.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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