Başakşehir'den bir transfer daha!

Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Arda Turan transferi sonrası geçen sezon Konyaspor'u sırtlayan isim olan ve daha sonra İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan Rijad Bajic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.



Geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 17 gol 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Bosna Hersek'li golcü bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 7 maçta gol veya asist başarısı gösteremedi.