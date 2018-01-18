Başakşehir'den bir transfer daha!
Arda Turan transferiyle ara transfer dönemine damga vuran Medipol Başakşehir, geçen sezon Konyaspor'dan Udinese'ye transfer olan Rijad Bajic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig'in ilk devresini lider bitiren Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. Arda Turan transferi sonrası geçen sezon Konyaspor'u sırtlayan isim olan ve daha sonra İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye transfer olan Rijad Bajic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 17 gol 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Bosna Hersek'li golcü bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 7 maçta gol veya asist başarısı gösteremedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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Soccer Physics
Toplam 31
Yorum
çavkor oyun harika siz ne anlarsınız çocuklukdan beridir aynı ve güzel oyun tşkler
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Terim de Hamzaoğlu gibi 'hareketli golcü' istedi
Toplam 5
Yorum
olmadı başka pleanın sözleşmesi 2021 de bitiyor. loic remy de kronik sakat...
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“Sosa ve Esteban takıma saygısızlık yaptı”
Toplam 5
Yorum
gençHamsi Bize bildiklermizi anlatma hoca , bilmediklerimizi söyle
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