CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'den bir daha!

    Başakşehir'den bir transfer daha!

    transferiyle ara dönemine damga vuran Medipol , geçen sezon 'dan Udinese'ye transfer olan 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

    'in ilk devresini lider bitiren Medipol şampiyonluk yolunda kadrosuna önemli bir ismi daha kattı. transferi sonrası geçen sezon 'u sırtlayan isim olan ve daha sonra Serie A takımlarından Udinese'ye olan 'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

    Geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 17 gol 3 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki Bosna Hersek'li golcü bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 7 maçta gol veya asist başarısı gösteremedi.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'den bir transfer daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN