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    16 Ocak 2018, Salı
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    Şampiyon olacağız

    Şampiyon olacağız

    Başakşehir'e imza atan yılın transferi  iddialı konuştu: “Şampiyonluk yarışı çok güzel bir yarış. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Gün gün, maç maç ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı bir final olacak. Şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah kazanacağız”

    M.Başakşehir, 2.5 yıllığına Barcelona'dan kiraladığı yılın bomba transferi Arda Turan için görkemli bir imza töreni düzenledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen, Başkan Göksel Gümüşdağ ile kulübün sponsorlarından Makro'nun yönetim kurulu başkanı Ercan Uyan, Medipol'un yönetim kurulu başkan yardımcısı Özer Koca ve Evershine Group Holding'in kurucu ortağı Ngai Hung Chiu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başlayan milli yıldız şunları söyledi: Şampiyonluk yarışı çok güzel bir yarış. Ligimizin kalitesini artıracaktır. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Gün gün maç maç ilerleyeceğiz. Hepsi ayrı bir final olacak. Şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah kazanacağız."

    GALATASARAY KUCAK AÇMADI!
    G.Saray'la ilgili sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Bir basın mensubunun, "Daha önce 'Türkiye'ye dönersem G.Saray'dan başka bir kulüpte oynamam' şeklinde açıklama yapmıştın. Bu fikrini ne değiştirdi?" şeklindeki sorusuna, 30 yaşındaki yıldız, "Hiçbir şey değişmedi. 'Kulübüm bana kucağını açarsa...' diye başlayan bir cümleydi. O yüzden hiçbir şey değişmedi" cevabını verdi.

    A.MADRİD GİBİ
    "Hayalime, istediğim şampiyonluk arzusuna, istediğim Avrupa'daki başarılara ışık tuttukları için, bu imkanı bana sağladıkları için çok mutluyum. Benim için çok özel ve anlamı olan bir imza. A.Madrid'e gittiğim günlerimi hatırlatıyor. İnşallah hem ligde hem Avrupa'da onun gibi başarılar yaşarız. Çok inanarak ve isteyerek geldim. İnşallah beraber düşündüğümüz hedeflere ulaşırız."

    TEKRAR AVRUPA
    "Zaten dışarıdan da bu organizasyonun bir parçasıydım. Her zaman Abdullah Avcı hocamızla görüş alışverişinde bulunuyorduk. Şimdi bir parçası olmak çok güzel bir şey. Her şeyden ötesi hayatım boyunca en çok sevdiğim ve yapmaktan çok keyif aldığım oynamaya geri döneceğim. Bu aile ortamının içinde huzurlu bir şekilde. O nedenle çok heyecanlıyım. oynamayı çok özledim. Onun için buradayım. Başakşehir ile başarılar kazanarak Avrupa'ya dönmek istiyorum."

    HAZIR DEĞİLİM
    "İdmanlarımı düzenli yapıyorum ama maç kondisyonu hiçbir şeyle kazanılmıyor. Maç oynamaya ihtiyacım var. Bunu hocamla da konuştum. Kararını hocamız verecek.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 06:57
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