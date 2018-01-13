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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Arda için son tur

    Arda için son tur

    Lider , yılın bomba transferi için girişimlerini sürdürürken, milli yıldızın menajeri de artık son noktayı koymak adına Kulübü’yle görüşmeye gitti

    Medipol 'in prensip anlaşmasına vardığı için, menajeri Ahmet Bulut, 'yla aradaki pürüzleri gidermek adına İspanya'ya uçtu. İspanya yolculuğu öncesi flaş açıklamalarda bulunan Bulut, "Şu an Barcelona Kulübü ile ikinci görüşmeye İspanya'ya gidiyoruz" dedi. Barcelona İletişim Direktörü Lazaro ise, Arda Turan'ın transferi ile ilgili beIN SPORTS'a, "An itibariyle Arda Turan konusunda yeni bir gelişme yok. Mevcut durum devam ediyor" dedi. Barça'ya yakın gazeteciler, Arda Turan'a Çin'den iyi teklifler olduğunu belirtirken, Başakşehir'le sürecinin devam ettiğini ancak turuncu-lacivertliler için zor saatler yaşandığını aktardı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:29
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