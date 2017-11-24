Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, deplasmanda grubun lideri Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Kerim Frei kaydetti
Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Ludogorets'i 2-1 yendi ve Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Başakşehir 20. dakikada Visca ve 27. dakikada Kerim Frei'ın attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Ludogorets'in maçtaki tek golünü Marcelinho kaydetti.
Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e yükseltti.
Braga, evinde oynadığı Hoffenheim karşılaşmasını 3-1 kazandı. Puanını 10 çıkaran Braga, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Hoffenheim ise elendi.
Grubun son müsabakaları, 7 Aralık'ta oynanacak. Medipol Başakşehir, Braga'yı, Hoffenheim da Ludogorets'i ağırlayacak.
C grubundaki puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Braga
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|2
|10
|Ludogorets
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|2
|8
|Medipol Başakşehir
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|Hoffenheim
|5
|1
|1
|3
|7
|9
|-2
|4
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:06
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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