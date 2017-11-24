 Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer

    Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, deplasmanda grubun lideri Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Edin Visca ve Kerim Frei kaydetti

    Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Ludogorets'i 2-1 yendi ve Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını Başakşehir 20. dakikada Visca ve 27. dakikada Kerim Frei'ın attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda Ludogorets'in maçtaki tek golünü Marcelinho kaydetti.

    Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e yükseltti.

    Braga, evinde oynadığı Hoffenheim karşılaşmasını 3-1 kazandı. Puanını 10 çıkaran Braga, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Hoffenheim ise elendi.

    Grubun son müsabakaları, 7 Aralık'ta oynanacak. Medipol Başakşehir, Braga'yı, Hoffenheim da Ludogorets'i ağırlayacak.

    C grubundaki puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Braga 5 3 1 1 8 6 2 10
    Ludogorets 5 2 2 1 6 4 2 8
    Medipol Başakşehir 5 1 2 2 5 7 -2 5
    Hoffenheim 5 1 1 3 7 9 -2 4
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:06
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