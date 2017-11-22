Başakşehir, yıldızlarını Ludogorets'e götürmüyor!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu beşinci maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşılaşacak.
Razgrad kentindeki Ludogorets Arena'da TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.
C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 puan toplayan Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor.
Grupta oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Ludogorets ise yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.
Önemli isimler kadroda yok
Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak.
Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:54
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 12
Yorum
NEW_FENERBAHCE Bencede kiralık alınmalı belki birşeyler yapabilir.
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Dilmen: Terim boştayken, Terim gelir...
Toplam 4
Yorum
galah Oğuzhan,ni kim alacak ya adam neden okadar iyi buluyorsunus anlamadim...bence kimse almasss
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Belhanda aklandı!
Toplam 2
Yorum
galah bizim oyuncular bu kötü oyunlan yurt disinda ilk 18 bile katmiyorlar....yazik bu adama giden paralara
Başakşehir, yıldızlarını Ludogorets'e götürmüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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