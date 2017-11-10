Avcı'dan lösemili çocuklara ziyaret
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve turuncu-lacivertli futbolculardan Mert Günok ile Mevlüt Erdinç, lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti.
Avcı ve ziyarette hazır bulunan oyuncular, serviste görevli doktorlardan tedavi sürecindeki çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'in 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray karşılaşması öncesinde böyle bir etkinliğin parçası olmanın kendilerine de motivasyon kaynağı olduğunu dile getirerek, çocukların yaşadıkları bu zor süreçten bir an önce kurtulup sağlıklarına kavuşmaları için iyi dileklerde bulundu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:46
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3 transferle yarışta varız
Toplam 18
Yorum
alik fos dirar yerine veya fos soldado yerine gomis allınsaydı valbuenayla birlikte süper olurdu şuan liderdi fb.ama scut ekibi fos.bilmiyor
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Trabzonspor'da Burak takımla çalıştı
Toplam 1
Yorum
TSli Bu Volkan mikrobunu tekrar transfer edenler eminim çok mutlu oluyorlardır saheserlerine baktıkça ??????
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 27
Yorum
alik su içer,petini atar,seyirciye bakar,topu takip etmez,elinden kaçırıp goller yer fb yi bitirden kesinlikle kaleye konmayacak volkandemirel.
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