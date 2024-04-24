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Survivor 24 Nisan kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 24 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 24 Nisan Survivor Düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:41 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 13:41
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Survivor 24 Nisan kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 24 Nisan Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 24 Nisan Çarşamba günü düello oynandı. Düello finalinde adadan ayrılan isim henüz belli olmadı.

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