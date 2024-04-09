YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 NİSAN Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sude kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Sude Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 9 Nisan 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SUDE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Nisan yarışmacısı Sude Hanım oldu. Sude Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Pelin: 5

Ceyda: 3

Necati: 5

Alen: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CEYDA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Nisan yarışmacısı Ceyda Hanım oldu. Ceyda Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Alen: 5

Sude: 4

Necati: 6

Pelin: 5