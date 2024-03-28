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Survivor 28 Mart kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 28 Mart Perşembe Survivor düello oyunu kazananı

Survivor All Star 2024'te heyecan, 28 Mart Perşembe günü yayınlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 28 Mart Survivor Düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 01:10
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Survivor 28 Mart kim elendi? | SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? | 28 Mart Perşembe Survivor düello oyunu kazananı

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 28 Mart Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 28 Mart Perşembe günü düello oynandı. Düello sonunda elenen isim AYSU oldu.

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