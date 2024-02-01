Haberler Magazin BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Şubat rakamları

2 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 71,38 ölçüldü. İşte 2 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 2 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 38,08 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,12 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 2 Şubat 2024 Cuma günü yüzde 71,38 olarak ölçüldü.

💦2 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

2 Şubat Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 71,38 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 2 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,77

🚿 Darlık Barajı: %87,04

🚿 Elmalı Barajı: %90,12

🚿 Terkos Barajı: %62,3

🚿 Alibey Barajı: %77,29

🚿 Büyükçekmece Barajı: %68,13

🚿 Sazlıdere Barajı: %49,44

🚿 Istrancalar Barajı: %82,19

🚿 Kazandere Barajı: %63,69

🚿 Pabuçdere Barajı: %38,08

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal'ın yeni takımı...
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2 Şubat Cuma ATV YAYIN AKIŞI
2 Şubat Çarşamba TRT 1 YAYIN AKIŞI
AÖF dönemlik sistemde GEÇTİ ne demek?
💥Süper Loto çekildi! (1 Şubat)
Cuma Hutbesi DİYANET 2 ŞUBAT 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52
Rıdvan'dan G.Saray'ı yıkan haber! Rıdvan'dan G.Saray'ı yıkan haber! 00:35
Başkan açıkladı! Enes Ünal Premier Lig'e Başkan açıkladı! Enes Ünal Premier Lig'e 00:17
Al Nassr'dan Inter Miami'ye tarihi fark! Al Nassr'dan Inter Miami'ye tarihi fark! 23:17
Eczacıbaşı galibiyetle başladı! Eczacıbaşı galibiyetle başladı! 22:57
Daha Eski
Lewis Hamilton resmen Ferrari'de! Lewis Hamilton resmen Ferrari'de! 22:46
A.Demirspor'dan 2 forvet transferi birden! A.Demirspor'dan 2 forvet transferi birden! 22:40
Transfer iptal! Kent F.Bahçe'de kalıyor Transfer iptal! Kent F.Bahçe'de kalıyor 22:05
Samsunspor'a Belçikalı santrfor! Samsunspor'a Belçikalı santrfor! 21:45
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları 21:44
PFDK'dan Sancak ve Uygun'a ceza! PFDK'dan Sancak ve Uygun'a ceza! 20:44