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ÇANAKKALE YOLUN SONU FİLMİNİN KONUSU NE? | Çanakkale Yolun Sonu filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Kemal Uzun, Serdar Akar ve Ahmet Karaman'ın oturduğu Çanakkale Yolun Sonu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram, savaş türündeki 2013 yapımı Çanakkale Yolun Sonu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Çanakkale Yolun Sonu filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:10
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ÇANAKKALE YOLUN SONU FİLMİNİN KONUSU NE? | Çanakkale Yolun Sonu filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çanakkale Yolun Sonu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Kemal Uzun, Serdar Akar ve Ahmet Karaman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çanakkale Yolun Sonu filminin konusu ne? Çanakkale Yolun Sonu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇANAKKALE YOLUN SONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Takvimler Nisan 1915'i gösterdiğinde I. Dünya Savaşı'nın en çetin cephelerinden biri olan Çanakkale'de işgalci güçler aylardır sürdürdükleri kuşatmadan aylardır hiçbir şey elde edememiş haldedirler. Anzak güçleri daha sonra kendi isimleriyle anılacak olan Anzak Koyu'nda mağlup edilmişlerdir.

İçinde isimsiz kahramanlar Muhsin ve Hasan kardeşlerin de yer aldığı Hilal-i Ahmer cemiyetine mensup destek birliği zorlu bir yol sonrası cepheye ulaşır. Ne var ki siperlere girdikleri anda savaşın tahmin edemedikleri sert ve acımasız yüzüyle karşılaşırlar. Muhsin oldukça keskin bir nişancıdır ama her gün ölümle buruna burunadırlar. Yüzbaşı İbrahim Adil, Muhsin'i keskin nişancı olarak görevlendirmiştir ve yüzbaşıdan istediği tek şey kardeşi Hasan'ın cephe gerisinde görevlendirilmesidir. Muhsin bir başka keskin nişancı olan Şeref ile beraber en ön saflardaki düşman askerlerini avlarken keskin hüneri ve Ancak'ları tek tek indirmesi de tüm koya adının duyulmasına neden olacaktır. Fakat Anzak kuvvetlerinin başındaki İngiliz Binbaşı Steward'ın bu namlı Türk askerine karşı manevrası da gecikmeyecektir...

ÇANAKKALE YOLUN SONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Gürkan Uygun
  • Berrak Tüzünataç
  • Umut Kurt
  • Mehmetcan Diper
  • Stephen Chance
  • Inanç Koçak
  • Engin Öztürk
  • Özgür Dereli
  • Bagis Angigün
  • Ünsal Babayigit
  • Fikret Yildirim Urag
  • Serdal Genç

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