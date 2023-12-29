Haberler Magazin KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE? | İyi ki varsın Eren filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE? | İyi ki varsın Eren filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturduğu Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, dram türündeki 2022 yapımı Kesişme: İyi ki Varsın Eren hakkında arama motorlarında araştırılan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 14:10
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KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE? | İyi ki varsın Eren filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin konusu ne? Kesişme: İyi ki Varsın Eren oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kesişme; İyi ki Varsın Eren, Trabzon Maçka'da teröristlerle kahraman Mehmetçiğin çatışması sırasında hayatını kaybeden Eren Bülbül ve onu korumaya çalışırken şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikayesini konu ediyor.

KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN OYUNCULARI

  • Rahman Beşel
  • İsmail Hacıoğlu
  • Alayça Öztürk
  • Atay Yildiz
  • Gülçin Kültür Şahin
  • Mustafa Uslu
  • Azer Selte
  • Uğur Güneş
  • Emir Çiçek
  • Mahmoud Kasalkheh
  • Mutlunur Lafçı
  • Murat Deniz
  • Kamala Israfilova

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