GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta 22 Aralık bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (22 ARALIK) | Gelinim Mutfakta'nın 1285. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada bu haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 22 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışm asında 21 Aralık Perşembe günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Gamze gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18-22 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11-15 Aralık hafta finalinde elenen isim İrem gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK PUAN DURUMU